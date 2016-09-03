Президент России прибыл в китайский Ханчжоу на саммит G20

Российский лидер прибыл с трехдневным визитом в китайский Ханчжоу, где примет участие в саммите «Группы двадцати». Также «на полях» саммита G20 Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч: президент РФ встретится с лидерами Турции, Франции, ФРГ и рядом других государств.

Официальная программа саммита начинается 4 сентября. Президент России примет участие в первом рабочем заседании форума и в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина.



В преддверии саммита Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС.



«Известия» ранее писали, что российский лидер станет главным гостем саммита G20 в Ханчжоу.

