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Президент России прибыл в китайский Ханчжоу на саммит G20

Основной темой двухдневного саммита «Большой двадцатки» станет мировая экономика

Российский лидер прибыл с трехдневным визитом в китайский Ханчжоу, где примет участие в саммите «Группы двадцати». Также «на полях» саммита G20 Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч: президент РФ встретится с лидерами Турции, Франции, ФРГ и рядом других государств.

Официальная программа саммита начинается 4 сентября. Президент России примет участие в первом рабочем заседании форума и в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

В преддверии саммита Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС.

«Известия» ранее писали, что российский лидер станет главным гостем саммита G20 в Ханчжоу.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Президент России прибыл в китайский Ханчжоу на саммит G20

Основной темой двухдневного саммита «Большой двадцатки» станет мировая экономика

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