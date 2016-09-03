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Медведев встретился с главой правительства Узбекистана Мирзиёевым

Премьеры России и Узбекистана договорились провести инвентаризацию российско-узбекских проектов

Глава правительства России Дмитрий Медведев встретился в Самарканде со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. По итогам встречи принято решение провести инвентаризацию российско-узбекских проектов, стороны условились продолжить укрепление двусторонних отношений.

Дмитрий Медведев отметил вклад Ислама Каримова в становлении крепкой и мирной государственности. Глава правительства Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Дмитрия Медведева за его присутствие на траурных мероприятиях. Мирзиёев, которого политологи называют вероятным преемником Каримова, назвал Россию стратегическим партнёром.

«Наши отношения с Российской Федерацией, как вы правильно сказали, стратегические отношения», - сказал Мирзиёев. Фундамент, заложенный президентами Путиным и Каримовы, позволит продолжить развитие двустороннего сотрудничества, выразил надежду премьер Узбекистана.  «Будем делать все, что намечал Каримов, будем совместно с нашими российскими друзьями работать, идти вперед. На самом деле у нас очень много общего», - сказал Шавкат Мирзиёев.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Медведев встретился с главой правительства Узбекистана Мирзиёевым

Премьеры России и Узбекистана договорились провести инвентаризацию российско-узбекских проектов

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