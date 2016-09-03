Медведев встретился с главой правительства Узбекистана Мирзиёевым

Глава правительства России Дмитрий Медведев встретился в Самарканде со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. По итогам встречи принято решение провести инвентаризацию российско-узбекских проектов, стороны условились продолжить укрепление двусторонних отношений.

Дмитрий Медведев отметил вклад Ислама Каримова в становлении крепкой и мирной государственности. Глава правительства Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Дмитрия Медведева за его присутствие на траурных мероприятиях. Мирзиёев, которого политологи называют вероятным преемником Каримова, назвал Россию стратегическим партнёром.

«Наши отношения с Российской Федерацией, как вы правильно сказали, стратегические отношения», - сказал Мирзиёев. Фундамент, заложенный президентами Путиным и Каримовы, позволит продолжить развитие двустороннего сотрудничества, выразил надежду премьер Узбекистана. «Будем делать все, что намечал Каримов, будем совместно с нашими российскими друзьями работать, идти вперед. На самом деле у нас очень много общего», - сказал Шавкат Мирзиёев.