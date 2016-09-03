Путин: Турция переживает непростые времена борьбы с терроризмом

Вместе с тем президент России выразил уверенность, что власти республики смогут нормализовать ситуацию в стране
На встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил, что граждане республики сталкиваются с серьезными террористическими преступлениями.
— Видим, что Турция переживает непростые времена, борется с терроризмом и сталкивается с серьезными террористическими преступлениями, — приводит «РИА Новости» заявление Владимира Путина.
При этом российский лидер выразил уверенность, что власти Турции смогут нормализовать ситуацию с безопасностью в стане.
— Уверен, что вам — собственно, уже удалось — но удастся полностью нормализовать ситуацию в стране и двигаться дальше по пути нашего взаимодействия, — обратился президент РФ к Реджепу Тайипу Эрдогану. «Мы рады тому, что нормализуется внутриполитическая жизнь в Турции», — заключил Владимир Путин.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за восстановление чартерного авиасообщения между странами. Оба лидера выразили намерение восстанавливать полномасштабное сотрудничество.
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