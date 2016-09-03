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Главы МИД стран ЕС не обсуждали вопрос снятия санкций с России

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Во время неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, состоявшейся в пятницу-субботу в столице Словакии Братиславе, вопрос снятия санкций с России не обсуждался. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Могерини отметила, что возможность снятия антироссийских санкций активно обсуждается в странах Евросоюза.

«Мы не обсуждали этот вопрос с министрами, но насколько мне известно он активно обсуждается сегодня в отдельных странах ЕС, в частности в Германии», — рассказала Могерини.

По словам главы МИД ЕС, основной темой встречи министров иностранных дет стало полное выполнение Минских соглашений.

«Известия» ранее писали, что в августе Федерика Могерини обсудила со своим украинским коллегой Павлом Климкиным ситуацию в Крыму.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Главы МИД стран ЕС не обсуждали вопрос снятия санкций с России

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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