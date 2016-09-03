Главы МИД стран ЕС не обсуждали вопрос снятия санкций с России

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Во время неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, состоявшейся в пятницу-субботу в столице Словакии Братиславе, вопрос снятия санкций с России не обсуждался. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Могерини отметила, что возможность снятия антироссийских санкций активно обсуждается в странах Евросоюза.
«Мы не обсуждали этот вопрос с министрами, но насколько мне известно он активно обсуждается сегодня в отдельных странах ЕС, в частности в Германии», — рассказала Могерини.
По словам главы МИД ЕС, основной темой встречи министров иностранных дет стало полное выполнение Минских соглашений.
«Известия» ранее писали, что в августе Федерика Могерини обсудила со своим украинским коллегой Павлом Климкиным ситуацию в Крыму.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.