Минтруд анонсировал повышения зарплат учителям и соцработникам

По словам главы министерства, деньги на эти меры были предусмотрены в бюджете
Минтруд анонсировал повышение заработных плат для бюджетников с 2017 года, сообщил глава министерства Максим Топилин. Соответствующие меры будут осуществлены в отношении бюджетников, обозначенных в «майских» указах президента РФ.
— «Указным» бюджетникам, которые обозначены в майских указах президента, точно повысят зарплату в следующем году. Это учителя, преподаватели, социальные работники, младший и старший медицинский персонал, наука. По ним точно будет повышение, — заявил Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума. Сообщение главы ведомства приводит ТАСС.
Он уточнил, что деньги для этого были предусмотрены в бюджете страны, сейчас обсуждаются пропорции и размеры повышения зарплат бюджетников.
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