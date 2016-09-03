Митрополит Екатеринбургский Кирилл поможет арестованному блогеру

О том, что митрополит Екатеринбургский Кирилл решил заступиться за 22-летнего уральца Руслана Соколовского, ловившего в храме покемонов, написал в Facebook глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.



Блогер разместил на своем канале в YouTube ролик, где он играет в Pokemon GO и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Сюжет собрал полмиллиона просмотров, а блогера задержали и арестовали, сообщили «Известия».



3 сентября Соколовскому предъявили обвинение по статьям 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

Мэр Екатеринбурга Ройзман предложил представителям Русской церкви вступиться за юношу.



«Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заступится за непутевого блогера и попробует взять его на поруки. Молодец, владыка. Достойно. Я поблагодарил владыку, и он попросил меня тоже пообщаться с этим парнем. Попытаемся», — написал Ройзман на страничке в соцсети.