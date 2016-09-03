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Митрополит Екатеринбургский Кирилл поможет арестованному блогеру

Блогер Руслан Соколовский стал фигурантом двух уголовных дел после того, как ловил покемонов в церкви

О том, что митрополит Екатеринбургский Кирилл решил заступиться за 22-летнего уральца Руслана Соколовского, ловившего в храме покемонов, написал в Facebook глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Блогер разместил на своем канале в YouTube  ролик, где он играет в Pokemon GO и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Сюжет собрал полмиллиона просмотров, а блогера задержали и арестовали, сообщили «Известия».

3 сентября Соколовскому предъявили обвинение по статьям 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

 Мэр Екатеринбурга Ройзман предложил представителям Русской церкви вступиться за юношу.

«Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заступится за непутевого блогера и попробует взять его на поруки. Молодец, владыка. Достойно. Я поблагодарил владыку, и он попросил меня тоже пообщаться с этим парнем. Попытаемся», — написал Ройзман на страничке в соцсети.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Митрополит Екатеринбургский Кирилл поможет арестованному блогеру

Блогер Руслан Соколовский стал фигурантом двух уголовных дел после того, как ловил покемонов в церкви

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