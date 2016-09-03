Кадыров подарил машины Mercedes-Benz чеченским олимпийцам

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров подарил чеченским олимпийцам внедорожники Mercedes во время церемонии чествования спортсменов, вернувшихся на родину после выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ключи от автомобилей получили четверо олимпийцев и двое тяжелоатлетов, которые не смогли принять участие в Олимпиаде из-за недопуска со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает «Интерфакс»

Церемония чествования олимпийцев прошла во дворце торжеств «Сафия», по пути в который живой коридор образовали представители молодежных организаций с флагами России и Чечни. Врио республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спортсмены на следующих Играх обязательно получат медали, а отсутствие призовых мест в этот раз обусловлено нервами и трудностями, с которыми столкнулась вся олимпийская сборная России.

При этом Кадыров заявил, что считает командный результат России очень хорошим.

Ранее «Известия» сообщали, что на сайте auto.ru продали автомобиль BMW X6, подаренный государством победителю Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Продавец, действовавший от имени одной из российских синхронисток рассказала, что машиной заинтересовались коллекционеры из Санкт-Петербурга.

Позднее свой автомобиль BMW продал также бронзовой медалист ОИ-2016 Денис Дмитриев, который объяснил продажу пополнением в семье.

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