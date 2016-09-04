Сильное землетрясение произошло в США

Подземные толчки силой 5,6 балла зафиксированы в штате Оклахома
В штате Оклахома в центральной части США произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщила Геологическая служба страны.
Сообщается, что землетрясение ощущалось также в штатах Канзас, Арканзас, Миссури, Техас, Небраска и Айова. В эпицентре землетрясения были повреждены многие строения, передает ТАСС.
«Мы получили множество сообщений о том, что треснула кирпичная кладка и разбились окна», — заявил представитель Службы противопожарной охраны города Пауни Деде Першалл.
Отмечается, что пока не поступало сообщений о пострадавших.
Эпицентр подземных толчков находился в 120 км на северо-восток от города Оклахома-Сити. Глубина очага составила 6,6 км.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.