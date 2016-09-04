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Сильное землетрясение произошло в США

Подземные толчки силой 5,6 балла зафиксированы в штате Оклахома

В штате Оклахома в центральной части США произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщила Геологическая служба страны.

Сообщается, что землетрясение ощущалось также в штатах Канзас, Арканзас, Миссури, Техас, Небраска и Айова. В эпицентре землетрясения были повреждены многие строения, передает ТАСС.

«Мы получили множество сообщений о том, что треснула кирпичная кладка и разбились окна», — заявил представитель Службы противопожарной охраны города Пауни Деде Першалл.

Отмечается, что пока не поступало сообщений о пострадавших.

Эпицентр подземных толчков находился в 120 км на северо-восток от города Оклахома-Сити. Глубина очага составила 6,6 км.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Сильное землетрясение произошло в США

Подземные толчки силой 5,6 балла зафиксированы в штате Оклахома

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