Мэр Екатеринбурга призвал РПЦ заступиться за блогера Соколовского

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал митрополита Екатеринбургского Кирилла и священников заступиться за арестованного накануне блогера Руслана Соколовского, который был задержан за ловлю покемонов в храме.

«Ему 22 года, живет вдвоем с матерью-инвалидом. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться. Позорище», — написал Ройзман в Facebook.

Он отметил, что считает правильным, если священники и митрополит Екатеринбургский Кирилл вступились бы за Соколовского. Такое решение он назвал мудрым и красивым.

Как писали «Известия», блогер ранее разместил на своем канале в YouTube ролик, где он играет в Pokemon GO и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Сюжет собрал полмиллиона просмотров, а блогера задержали и арестовали.

3 сентября Соколовскому предъявили обвинение по статьям 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

Мэр Екатеринбурга Ройзман предложил представителям Русской церкви вступиться за юношу.

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