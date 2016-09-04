Полиция США предупредила о банде клоунов, заманивающих детей в лес

В штате Южная Каролина зафиксировано уже восемь подобных случаев
Полиция США заявила, что изучает сообщения о банде клоунов, которые заманивают детей в лес около города Гринвиль в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает Reuters.
Как говорится в сообщении, жители Гринвиля заявили, что уже две недели замечают людей одетых клоунами. Некоторые очевидцы утверждают, что для заманивания детей они используют лазерные указки и деньги, сообщает РИА «Новости».
По ряду предположений, одетые в клоунов люди могут быть связаны с продвижением фильма ужасов «31» режиссера Роба Зомби. Трейлер этой картины, в котором фигурируют клоуны-садисты, показали в Гринвиле в четверг. По сообщениям полиции, у нее нет подтверждения этой информации, поэтому гражданам рекомендовано сохранять бдительность.
«Мы очень серьезно воспринимаем такие вещи, особенно из-за утверждений, что одетые клоунами люди пытаются заманить людей в лес», — заявил представитель офиса окружного шерифа Райан Флуд.
По сообщению полиции, эти люди все равно нарушают закон, так как в Южной Каролине запрещено одеваться в костюмы клоунов лицам старше 18 лет.
An apartment complex is warning residents about a clown trying to lure kids into the woods https://t.co/vCPZ9gWJW8 pic.twitter.com/Ler4bKDkpm— CNN (@CNN) 29 августа 2016 г.
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