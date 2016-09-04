На Красной площади приготовят самый большой в мире греческий салат

Более тысячи человек, включая профессиональных поваров, звезд эстрады и кино на закрытии фестиваля «Спасская башня» в воскресенье приготовят греческий салат весом в 20 тонн.

Целью приготовления блюда таких размеров является новый рекорд Гиннесса. После того, как рекорд будет зарегистрирован, участники и зрители приступят к дегустации салата, сообщает РИА «Новости».

Президент Фонда развития российско-греческих отношений Валерий Смирнов анонсировал «очень необычное мероприятие» под интересную музыку.

Фестиваль «Спасская башня», который проходит с 2009 года, ежегодно принимает порядка 1,5 тысячи музыкантов, военнослужащих и артистов.