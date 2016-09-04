Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

При падении с аттракциона в Теннеси пострадали 14 человек

На «Луноходе» в парке развлечений около города Мемфис отказала система удержания людей в креслах

В парке развлечений «Дельта фейр» около американского города Мемфис в штате Теннеси сломался механизм удержания людей в креслах аттракциона Moonraker («Луноход»), в результате падения пострадали 14 отдыхающих. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителя Управления шерифа округа Шелби Эрла Фаррелла, «Луноход» представляет собой огромный диск, который вращается в разных плоскостях. Люди располагаются в креслах вдоль внутренней стороны обода, передает ТАСС.

По заявлению руководства парка, аттракцион сломался в конце заезда. Еще до полной остановки механизма специальное приспособление отключилось и перестало удерживать людей, которые тали падать на внутреннюю часть аттракциона. Сообщается, что состояние пострадавших стабильное, они помещены в больницу.

В дирекции парка сообщили, что инцидент скорее привел к испугу отдыхающих, а госпитализация была мерой предосторожности после требований ряда пострадавших.

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

При падении с аттракциона в Теннеси пострадали 14 человек

На «Луноходе» в парке развлечений около города Мемфис отказала система удержания людей в креслах

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке