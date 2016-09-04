Большинство французов не хотят снова видеть президентом Олланда

Опрос института социологических исследований IFOP показал, что 85% французов выступают против того, чтобы президент Франции Франсуа Олланд вновь баллотировался на пост главы государства.

Согласно опросу, около трех четвертей респондентов заявили, что Олланд все равно будет баллотироваться на пост президента Франции. При этом среди левых сил Франции избирателям наиболее симпатичен представитель «Левого фронта» Жан-Люк Меленшон. За него в качестве будущего президента готовы отдать свои голоса 41% опрошенных, передает ТАСС.

Олланд занял второе место с 36% одобряющих его кандидатуру респондентов, премьер-министр Мануэль Вальс третий с 34%.

Напомним, первый тур выборов главы государства во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая. О своем намерении принять участие заявили многие политики, в том числе Марин Ле Пен — лидер партии «Национальный фронт».

Между тем, президент Франции Франсуа Олланд в конце декабря официально объявит о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Читайте также:

Министр экономики Франции уйдет в отставку ради президентского кресла