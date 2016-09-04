Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Тереза Мэй предупредила британцев о трудных временах из-за Brexit

Причиной трудностей для Великобритании премьер назвала удар по экономике королевства

Жителей Великобритании ожидают тяжелые времена из-за выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, так как процедура Brexit нанесет удар по экономике страны, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Предстоят трудные времена. Мы видели, что цифры дают противоречивые сигналы о ситуации в экономике в текущий момент», — цитирует ТАСС заявление премьера по пути на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в городе Ханчжоу в Китае.

Тереза Мэй также отметила, что экономика показала лучшие результаты, чем некоторые прогнозировали после референдума. При этом она не стала обещать, что «все пройдет гладко».

Напомним, на референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победили сторонники Brexit — процесса выхода этой страны из Евросоюза. Они набрали 51,9% голосов.

Ранее издание Sunday Times опубликовало сообщение о том, что процедура выхода Британии из ЕC может быть инициирована не ранее конца 2019 года. Задержка связана с тем, что два новых ведомства Великобритании — министерства по Brexit и по международной торговле — не смогут провести всю необходимую работу раньше этого срока.

Читайте также:

СМИ: Мэй не будет согласовыватьBrexitс британским парламентом

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Тереза Мэй предупредила британцев о трудных временах из-за Brexit

Причиной трудностей для Великобритании премьер назвала удар по экономике королевства

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке