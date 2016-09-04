На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался более чем в 70 км от города Бутуан
На юге Филиппин близ города Бутуан произошло землетрясение магнитудой 5,9, говорится в сообщении Геологической службы США.
Очаг стихии находился на глубине 12,4 км и на расстоянии 74,8 км к юго-востоку от города Бутуан на юге государства. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, передает ТАСС.
Как писали «Известия», ранее мощное землетрясение произошло и в США. Подземные толчки силой 6,5 были зафиксированы в субботу в Оклахоме всего в 14 км от города Пауни, в котором рухнуло одно из зданий и пострадала инфраструктура. В штате введен режим ЧП.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.