На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

На юге Филиппин близ города Бутуан произошло землетрясение магнитудой 5,9, говорится в сообщении Геологической службы США.

Очаг стихии находился на глубине 12,4 км и на расстоянии 74,8 км к юго-востоку от города Бутуан на юге государства. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Как писали «Известия», ранее мощное землетрясение произошло и в США. Подземные толчки силой 6,5 были зафиксированы в субботу в Оклахоме всего в 14 км от города Пауни, в котором рухнуло одно из зданий и пострадала инфраструктура. В штате введен режим ЧП.