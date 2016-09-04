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На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался более чем в 70 км от города Бутуан

На юге Филиппин близ города Бутуан произошло землетрясение магнитудой 5,9, говорится в сообщении Геологической службы США.

Очаг стихии находился на глубине 12,4 км и на расстоянии 74,8 км к юго-востоку от города Бутуан на юге государства. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Как писали «Известия», ранее мощное землетрясение произошло и в США. Подземные толчки силой 6,5 были зафиксированы в субботу в Оклахоме всего в 14 км от города Пауни, в котором рухнуло одно из зданий и пострадала инфраструктура. В штате введен режим ЧП.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался более чем в 70 км от города Бутуан

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