Обама: РФ должна пойти на уступки для урегулирования в Сирии

Новый этап урегулирования ситуации в Сирии не будет возможен без уступок со стороны РФ, заявил президент США Барак Обама в ходе беседы с британским премьером Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском Ханчжоу.

При этом Обама отметил, что переговоры с Россией по Сирии играют ключевую роль в урегулировании ситуации в этой стране, передает ТАСС.

«У нас есть серьезные разногласия относительно сторон, которые мы поддерживаем (в Сирии). Без уступок со стороны России трудно будет перейти к следующей части (урегулирования)», - сказал Обама.

В конце августа Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве. Тогда глава внешнеполитического ведомства РФ констатировал, что общий язык с Вашингтоном найден относительно большинства вопросов соглашения по Сирии. В частности, Лавров отметил, что ключ к реализации всех задач по Сирии лежит в диалоге России и США.

Впоследствии Керри заявил, что переговоры США и России по Сирии — это «хороший диалог», помогающий прекратить насилие в этом государстве.