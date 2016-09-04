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Путин впервые проводит встречу с премьером Великобритании Терезой Мэй

Мероприятие проходит на полях саммита «большой двадцатки»

Президент России Владимир Путин впервые проводит личную встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Мероприятие проходит на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Как сообщает «РИА Новости», лидеры двух стран встретятся впервые. На полях саммита Владимир Путин уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и китайским лидером Си Цзиньпином.

На мероприятии будут также присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. С британской стороны выступят помощники премьера Фиона Хилл и Ник Тимоти, а также советник по нацбезопасности Марк Лайалл-Грант.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Путин впервые проводит встречу с премьером Великобритании Терезой Мэй

Мероприятие проходит на полях саммита «большой двадцатки»

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