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Путин надеется вывести отношения РФ и Великобритании на новый уровень

Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в Китае

Российский президент Владимир Путин впервые лично встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в китайском Ханчжоу. Встреча политиков прошла «на полях» саммита G20. Приветствуя Терезу Мэй, российский лидер выразил надежду, что отношения России и Великобритании удастся вывести на более высокий уровень. Путин уточнил, что речь идет об отношениях двух государств и в политической, и в экономических сферах.

 «Мне очень приятно встретится с Вами и познакомиться лично. И поздравить Вас с избранием премьер-министром Великобритании», — сказал Владимир Путин.

«Мы желаем Вам успехов и надеемся, что нам удастся вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день. Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики», — добавил российский президент.

«Известия» ранее писали, что на встрече Владимира Путина с Терезой Мэй с российской стороны присутствовали Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Путин надеется вывести отношения РФ и Великобритании на новый уровень

Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в Китае

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