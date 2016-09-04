Путин надеется вывести отношения РФ и Великобритании на новый уровень

Российский президент Владимир Путин впервые лично встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в китайском Ханчжоу. Встреча политиков прошла «на полях» саммита G20. Приветствуя Терезу Мэй, российский лидер выразил надежду, что отношения России и Великобритании удастся вывести на более высокий уровень. Путин уточнил, что речь идет об отношениях двух государств и в политической, и в экономических сферах.

«Мне очень приятно встретится с Вами и познакомиться лично. И поздравить Вас с избранием премьер-министром Великобритании», — сказал Владимир Путин.

«Мы желаем Вам успехов и надеемся, что нам удастся вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день. Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики», — добавил российский президент.

«Известия» ранее писали, что на встрече Владимира Путина с Терезой Мэй с российской стороны присутствовали Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.