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Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября

Российский лидер поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником. В поздравлении Владимир Путин отметил, что перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи и выразил надежду, что опыт и знания помогут работникам отрасли достичь поставленных целей, уточняет пресс-служба президента.

«Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ведущих секторов и настоящим «локомотивом» отечественной экономики. Ее деятельность во многом определяет реализацию богатого энергетического, индустриального, экспортного потенциала нашей страны, способствует эффективному развитию российских регионов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей», — говорится в сообщении Кремля.

Президент отметил, что работники нефтяной и газовой промышленности в настоящее время осваивают перспективные месторождения,  в том числе — в Арктике, обеспечивая надёжность и экологическую безопасность инфраструктуры.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября

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