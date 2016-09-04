Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября
Российский лидер поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником. В поздравлении Владимир Путин отметил, что перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи и выразил надежду, что опыт и знания помогут работникам отрасли достичь поставленных целей, уточняет пресс-служба президента.
«Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ведущих секторов и настоящим «локомотивом» отечественной экономики. Ее деятельность во многом определяет реализацию богатого энергетического, индустриального, экспортного потенциала нашей страны, способствует эффективному развитию российских регионов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей», — говорится в сообщении Кремля.
Президент отметил, что работники нефтяной и газовой промышленности в настоящее время осваивают перспективные месторождения, в том числе — в Арктике, обеспечивая надёжность и экологическую безопасность инфраструктуры.
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