Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Мэй: Великобритании поступает много вызовов после Brexit

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр королевства сообщила, что власти страны будут делать все, чтобы преодолеть эти трудности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что королевству поступает достаточно много вызовов, после того как жители страны проголосовали за решение о выходе из ЕС. Об этом глава правительства сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем Тереза Мэй подчеркнула, что власти страны будут стараться делать все, чтобы преодолеть эти вызовы.

— Как Вы правильно сказали, Великобритания после решения покинуть Европейский союз имеет достаточно вызовов, но я думаю, что мы делаем все, чтобы они были (решения вызовов — ред.) успешными, — приводит «РИА Новости» заявление политика. Она также отметила, что Владимир Путин был прав, утверждая, что сейчас в мире очень много вызовов.

Кроме того, премьер-министр выразила надежду на продолжение диалога Москвы и Лондона, несмотря на различное мнение по ряду определенных вопросов.

— Хотя я понимаю, что есть определенный ряд вопросов, где у нас разные точки зрения, в сложных вопросах, непростых, которые мы сможем обсудить, но я надеюсь, что у нас есть возможность также продолжать диалог, — подчеркнула Тереза Мэй.

Президент России впервые проводит личную встречу с новым премьер-министром Великобритании. Мероприятие проходит на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Мэй: Великобритании поступает много вызовов после Brexit

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр королевства сообщила, что власти страны будут делать все, чтобы преодолеть эти трудности

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке