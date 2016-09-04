Мэй: Великобритании поступает много вызовов после Brexit

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр королевства сообщила, что власти страны будут делать все, чтобы преодолеть эти трудности
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что королевству поступает достаточно много вызовов, после того как жители страны проголосовали за решение о выходе из ЕС. Об этом глава правительства сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Вместе с тем Тереза Мэй подчеркнула, что власти страны будут стараться делать все, чтобы преодолеть эти вызовы.
— Как Вы правильно сказали, Великобритания после решения покинуть Европейский союз имеет достаточно вызовов, но я думаю, что мы делаем все, чтобы они были (решения вызовов — ред.) успешными, — приводит «РИА Новости» заявление политика. Она также отметила, что Владимир Путин был прав, утверждая, что сейчас в мире очень много вызовов.
Кроме того, премьер-министр выразила надежду на продолжение диалога Москвы и Лондона, несмотря на различное мнение по ряду определенных вопросов.
— Хотя я понимаю, что есть определенный ряд вопросов, где у нас разные точки зрения, в сложных вопросах, непростых, которые мы сможем обсудить, но я надеюсь, что у нас есть возможность также продолжать диалог, — подчеркнула Тереза Мэй.
Президент России впервые проводит личную встречу с новым премьер-министром Великобритании. Мероприятие проходит на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.
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