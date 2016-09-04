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Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого

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На ВЭФ во Владивостоке китайские бизнесмены рассказали лидеру России, что в Китае любят российское мороженое

Владимир Путин в ходе двусторонней встречи подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого. Путин уточнил, что обещал привезти лидеру Китая мороженое из России. «Я обещал вам его привезти. Я в подарок вам привез целую коробку мороженого», — сказал Путин.

Си Цзиньпин поблагодарил президента России и отметил, что при каждом посещении России просит, чтобы ему покупали российское мороженое. По мнению руководителя КНР, в России мороженое особенно вкусное.

 «При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность», — поблагодарил Путина лидер Китая.

Двусторонняя встреча  Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась до начала саммита G20.

«Известия» ранее писали, что в Ханчжоу состоялась первая встреча президента России и премьера Великобритании.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого

На ВЭФ во Владивостоке китайские бизнесмены рассказали лидеру России, что в Китае любят российское мороженое

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