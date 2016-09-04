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Воскресенье,
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Путин и Мэй обсудили вопросы безопасности и урегулирования в Сирии

Лидеры двух стран договорились о приезде делегации британского министерства транспорта в Москву для обсуждения вопросов авиабезопасности

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин обсудил с британским премьером Терезой Мэй вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, урегулирование в Сирии и авиабезопасность, сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Напомним, российский лидер впервые провел личную встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Мероприятие прошло на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

— Завершилась встреча президента РФ и премьер-министра Великобритании. Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности, — приводит «РИА Новости» заявление Алексея Улюкаева.

Министр отметил, что Владимир Путин выразил готовность провести встречу между делегациями экономических блоков правительств двух стран.

— Было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций. Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют, — пояснил глава Минэкономразвития.

По его словам, обе стороны договорились о приезде делегации британского министерства транспорта в Москву для обсуждения проблемы авиабезопасности на экспертном уровне. Кроме того, в Нью-Йорке в ходе сессии генассамблеи ООН встретятся главы МИД двух стран.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Путин и Мэй обсудили вопросы безопасности и урегулирования в Сирии

Путин и Мэй обсудили вопросы безопасности и урегулирования в СирииЛидеры двух стран договорились о приезде делегации британского министерства транспорта в Москву для обсуждения вопросов авиабезопасности

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