Путин и Мэй обсудили вопросы безопасности и урегулирования в Сирии

Лидеры двух стран договорились о приезде делегации британского министерства транспорта в Москву для обсуждения вопросов авиабезопасности
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин обсудил с британским премьером Терезой Мэй вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, урегулирование в Сирии и авиабезопасность, сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
Напомним, российский лидер впервые провел личную встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Мероприятие прошло на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.
— Завершилась встреча президента РФ и премьер-министра Великобритании. Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности, — приводит «РИА Новости» заявление Алексея Улюкаева.
Министр отметил, что Владимир Путин выразил готовность провести встречу между делегациями экономических блоков правительств двух стран.
— Было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций. Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют, — пояснил глава Минэкономразвития.
По его словам, обе стороны договорились о приезде делегации британского министерства транспорта в Москву для обсуждения проблемы авиабезопасности на экспертном уровне. Кроме того, в Нью-Йорке в ходе сессии генассамблеи ООН встретятся главы МИД двух стран.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.