Путин и Эрдоган обсудили вопросы продэмбарго, ЗСТ и «Турецкого потока»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили восстановление сотрудничества двух стран, включая конкретные вопросы по строительству газопровода «Турецкий поток», соглашение по зоне свободной торговли и снятие продовольственного эмбарго. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, комментируя встречу лидеров двух стран, прошедшую накануне.

«По «Турецкому потоку» работа тоже продвигается. Там тоже решаются конкретные вещи. Например, где, в каком месте должна войти труба на турецкое побережье, с выделением земельных участков соответствующих. В общем, очень практическая работа», — приводит «РИА Новости» заявление Алексея Улюкаева.

Министр также отметил, что Анкара выполнила все свои обещания по АЭС «Аккую» и первый блок станции с высокой долей вероятности будет введен в эксплуатацию в установленные сроки.

— Работа позитивна. Есть высокая степень уверенности в том, что в установленные контрактом сроки, по-моему, семь лет, первый блок будет введен в действие, — отметил глава Минэкономразвития РФ.

Кроме того, обе стороны приблизились к заключению соглашения по зоне свободной торговле и обсудили восстановление отношений двух стран. «Мы констатировали продвижение по ряду направлений, в частности, мы приблизились к заключению соглашения по свободной торговле услугами и инвестициям», — сообщил Алексей Улюкаев. По его словам, встреча экспертов по этому вопросу должна состояться в конце октября.

Как сообщает министр, Владимир Путин дал поручение приблизить к завершению работу по этому документу. Кроме того, российская сторона передала Турции проект среднесрочной программы экономического научно-технического сотрудничества. По расчетам Алексея Улюкаева, документ должен быть подписан к концу года.

Вместе с тем подходит к завершению работа по созданию российско-турецкого инвестиционного фонда.

— В конце августа в Турции были приняты необходимые законодательные изменения, создан соответствующий партнер нашего, российского фонда прямых инвестиций… Сейчас коллеги работают на экспертном уровне. Я думаю, что где-то в октябре-ноябре мы будем иметь какой-то лист проектов, выделим капитальную линию для того, чтобы начать работать по этим направлениям, — рассказал министр.

Лидеры двух стран также обсудили продовольственное эмбарго в контексте снятия Москвой введенных ограничений.

— Мы работаем над тем, чтобы снять эти ограничения. Есть два режима работы — один вопрос фундаментальный, второй — технический. С момента введения (продэмбарго) прошел почти год. Мы должны убедиться, что те турецкие предприятия, которые претендуют на то, чтобы экспортировать продукцию сельского хозяйства в РФ, отвечают нашим стандартам качества, чтобы лаборатории работали, — пояснил Алексей Улюкаев.

По его словам, в августе российские эксперты ездили в Турцию и задали необходимые вопросы по этой теме. При этом Москва ожидает от Анкары соответствующих действий в отношении РФ.

— Еще в июле 2015 года поставили вопрос о том, что закрыт допуск нашей мясомолочной продукции на турецкий рынок, и мы по первому приглашению турецкой стороны поехали туда и стали там работать. Мы приглашаем — приезжайте, посмотрите наши предприятия и убедитесь, что они соответствуют вашим стандартам качества. Год и два месяца прошло, никто не приехал. Вот сейчас договорились, что всё-таки приедут. Ждем, — добавил министр.

