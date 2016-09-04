Мать Тереза причислена к лику святых Римско-католической церкви

В ходе праздничной мессы на площади Святого Петра в Ватикане католическая монахиня мать Тереза Калькуттская причислена к лику святых Римско-католической церкви
Праздничную службу возглавил папа римский Франциск, на ней присутствовали более 100 тыс. верующих. По случаю причисления матери Терезы к лику святых на балконе собора Святого Петра был размещен плакат с изображением блаженной монахини. Толпа встретила канонизацию матери Терезы аплодисментами.
Мать Тереза (настоящее имя Аньеза Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье. В 18 лет в Ирландии она вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето», а в 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза.
Монашеский орден направил Терезу в Индию, где в 1948 году она основала в Калькутте монашескую конгрегацию «Сестры миссионерки любви». Сейчас конгрегация имеет 400 отделений и 700 домов милосердия в 120 государствах. В 1979 году монахиня стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.