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Мать Тереза причислена к лику святых Римско-католической церкви

В ходе праздничной мессы на площади Святого Петра в Ватикане католическая монахиня мать Тереза Калькуттская причислена к лику святых Римско-католической церкви

Праздничную службу возглавил папа римский Франциск, на ней присутствовали более 100 тыс. верующих. По случаю причисления матери Терезы к лику святых на балконе собора Святого Петра был размещен плакат с изображением блаженной монахини. Толпа встретила канонизацию матери Терезы аплодисментами.

Мать Тереза (настоящее имя Аньеза Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье. В 18 лет в Ирландии она вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето», а в 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза.

Монашеский орден направил Терезу в Индию, где в 1948 году она основала в Калькутте монашескую конгрегацию «Сестры миссионерки любви». Сейчас конгрегация имеет 400 отделений и 700 домов милосердия в 120 государствах. В 1979 году монахиня стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Мать Тереза причислена к лику святых Римско-католической церкви

В ходе праздничной мессы на площади Святого Петра в Ватикане католическая монахиня мать Тереза Калькуттская причислена к лику святых Римско-католической церкви

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