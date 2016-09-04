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Си Цзиньпин оценил подаренное Путиным мороженое

По словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, китайский лидер очень любит российское мороженое и всегда покупает его, когда бывает в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался подаренному президентом РФ Владимиром Путиным мороженому, сообщил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

Ранее «Известия» сообщали что российский лидер в ходе двусторонней встречи подарил главе КНР коробку российского мороженого. В начале мероприятия президент рассказал, что во время беседы во Владивостоке китайские предприниматели признались ему, что российское мороженое очень популярно в их стране, но его вывоз из России запрещен.

«Марку не знаю, но знаю, что председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался. Он очень любит мороженое. Говорит, что каждый раз покупает в Москве, а теперь вот бесплатно», — приводит «РИА Новости» слова Алексея Улюкаева.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Си Цзиньпин оценил подаренное Путиным мороженое

По словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, китайский лидер очень любит российское мороженое и всегда покупает его, когда бывает в Москве

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