Чемпионат мира по биатлону 2021 года пройдет в Тюмени

В Тюмени в 2021 году пройдет чемпионат мира по биатлону, указано на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Соответствующее решение было принято на конгрессе союза в Кишиневе. Заявка Тюмени набрала 25 голосов. Помимо российского города на проведение чемпионата претендовали чешское Нове-Место (11 голосов) и словенская Поклюка (13 голосов).

Отмечается, что в 2020 году чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце.

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