Чемпионат мира по биатлону 2021 года пройдет в Тюмени

Заявка города набрала 25 голосов на конгрессе Международного союза биатлонистов
В Тюмени в 2021 году пройдет чемпионат мира по биатлону, указано на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Соответствующее решение было принято на конгрессе союза в Кишиневе. Заявка Тюмени набрала 25 голосов. Помимо российского города на проведение чемпионата претендовали чешское Нове-Место (11 голосов) и словенская Поклюка (13 голосов).
Отмечается, что в 2020 году чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце.
«Еще чуть-чуть — и баскетбол в России будут любить, как биатлон»
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.