Лавров и Керри встретятся в понедельник и обсудят ситуацию в Сирии

В понедельник состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Джона Керри. Дипломаты намерены достичь договоренности по двум «сложным моментам», рассказал в воскресенье Джон Керри.

«Известия» ранее писали, что в воскресенье Лавров и Керри встретились в рамках форума G20 в китайском Ханчжоу. Вашингтон и Москва договорились по многим техническим вопросам, касающимся урегулирования ситуации в Сирии, сказал журналистам по итогам встречи с Лавровым госсекретарь США Джон Керри.



«Как я уже сказал, мы встретимся (завтра) утром, чтобы обменяться идеями относительно пары сложных моментов… после чего посмотрим, насколько нам удалось продвинуться», — сказал Керри.

Президент США Обама ранее заявил, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования ситуации в Сирии, сообщали «Известия».