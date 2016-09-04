На Венецианском кинофестивале впервые представили сериал

Сериал впервые представлен гостям Венецианского кинофестиваля. Восьмисерийная картина «Молодой папа» (The Young Pope) итальянского режиссера Паоло Соррентино рассказывает о попытках молодого папы римского Пия XIII реформировать церковь.

Зрителям Венецианского кинофестиваля представлены две серии фильма, главную роль в котором исполнил британский актер Джуд Лоу. Полностью сериал будет показан осенью частным итальянским телеканалом.

Соррентино — обладатель «Оскара» 2013 года за фильм «Великая красота».



«Известия» ранее писали, что победители старейшего в мире кинофестиваля будут объявлены 10 сентября.