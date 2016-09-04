Мартин, Собчак и Шнуров на гребне «Новой волны»

В прошлом году самый известный отечественный международный музыкальный конкурс вынужденно переместился с Рижского взморья на Черноморское побережье, и полагаю, еще долго его постоянные участники и гости будут задаваться вопросом: правильно ли поступили организаторы «НВ», согласившись на переезд?



Официальный положительный ответ (в интервью «Известиям», например) всем сомневающимся неоднократно давал хозяин «Новой волны» Игорь Крутой. Вот и нынче на пресс-конференции, предварявшей старт «волны», и непосредственно с фестивальной сцены авторитетный маэстро подчеркнул, что в Сочи всем доволен. «Мы получили свою площадку, свой город». Однако в этих словах, на мой взгляд, больше авансов, нежели реальной оценки. Собственно, тот же Крутой согласен с тем, что «Новая волна» в Сочи — это уже «другой конкурс, с иной атмосферой». И данный контраст действительно заметен во многом — от места расположения главной конкурсной площадки до настроения местной публики.



В Юрмале «НВ» смотрелась главным событием недели. А центральная юрмальская улица Йомас, фактически упирающаяся в зал «Дзинтари», превращалась в фестивальный променад. Конкурсные события почти круглосуточно демонстрировали по телевизору во всех окрестных барах и ресторанах. И сами эти заведения выглядели весьма уютно. На «НВ» приезжали многие представители истеблишмента, включая латвийского президента и послов различных государств.



В Сочи пока иначе. Черноморская «волна» еще не «заразила» собой город, не обрела той естественности и праздничности, что были в ее продолжительной балтийской истории. Возможно, это появится позже. А сейчас «НВ» — только одно из афишных событий Сочи, занимающее свой уголок со сценой-времянкой в районе северного мола Морвокзала.



Открытие юбилейной, пятнадцатой фиесты получилось пестрым, но скорее светским, нежели музыкальным вечером. Не столь важно, что поют, сколько — кто с кем, в чем пришел и что сказал. Судя по резонансу, фразой вечера стало признание беременной Ксении Собчак в том, что она «своего покемона уже поймала». Другой заметной репликой получился почти что тост, произнесенный ведущими открытия Тимуром Родригезом и Сергеем Лазаревым: «За Гринпис, за Кавказ, за леопардов!» Последние участвовали в жеребьевке участников конкурса. Шестнадцать конкурсантов, представляющих дюжину стран, в первом туре исполнили хиты из популярных фильмов.



Нелегко пришлось на вступительном шоу «волны» Филиппу Киркорову. Облаченный под стать обстановке в костюм морского капитана, российский поп-король лишь с третьей попытки смог записать свой номер для телеверсии концерта. Зато он стал одним из немногих (если не единственным), кто сделал селфи с Рики Мартином. За пуэрто-риканской звездой, являвшейся ключевой фигурой вечера, гонялись многие фотографы и поклонницы. Но повезло Киркорову.



Мартин, который в декабре отметит свое 45-летие, в «живых» выступлениях, как правило, всегда качествен и энергичен. Доводилось видеть его в мюзикле «Эвита» на Бродвее — там он тоже добавлял страсти серьезному спектаклю. Получилось у Рики «качнуть» и сочинскую аудиторию. Сет из нескольких его главных шлягеров с апофеозом в виде Livin' La Vida Loca некоторых даже поднял со своих мест, что наконец придало действу правильный настрой.



Теперь, помимо конкурсных туров, на «НВ» ожидается сериал творческих вечеров Олега Газманова, Виктора Дробыша, Игоря Крутого. Любопытно будет их сравнить. До сих пор лучшим «композиторским» бенефисом на «волне», на мой взгляд, остается трехлетней давности вечер Леонида Агутина. Такие события в случае удачи способны, что называется, «вытягивать» программу фиесты. В ином случае — вся надежда на Шнура. Серега со своей группировкой «Ленинград» вновь зван на «Новую волну». Одна из ночей под вывеской super after-party специально посвящена ему. Ну и Шнуров удачно подгадал с премьерой нового клипа «Сиськи». Эту тему его наверняка попросят исполнить.

