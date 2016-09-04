Меркель заявила о возможности либерализации визового режима с Турцией

Евросоюз может отменить визы для граждан Турции в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель сообщает информационное агентство Рейтер.

Согласно данным Еврокомиссии (ЕК), для отмены виз Анкара должна выполнить пять условий в ближайшее время. Власти Турции оспаривают требование ЕК об изменении антитеррористического законодательства, на чем продолжает настаивать ЕС. Накануне министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что ожидать от Турции изменения антитеррористического закона «нерационально», писали «Известия».

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил о возможности отмены виз для граждан Турции с 1 октября, но только в случае выполнения страной всех поставленных условий.