Путин: РФ важно поддерживать диалог с Саудовской Аравией

Россия придает большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией, заявил Владимир Путин. Это касается и двусторонних отношений, и международных вопросов, отметил президент РФ.



Об этом российский лидер заявил на полях G20 на встрече с заместителем наследного принца королевства Мухаммадом ибн Салманом.

«Придаем большое значение расширению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией. Это касается и наших двусторонних отношений, имея в виду, что мы — самые крупные нефтедобывающие страны. Это касается и международных вопросов. Мы считаем, что без Саудовской Аравии ни один серьезный вопрос в регионе, конечно, решен быть не может», — сказал Путин.

«Известия» ранее писали, что Владимир Путин надеется вывести отношения РФ и Великобритании на новый уровень.

