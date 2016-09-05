«Акинфеев — единственный, кто был бы востребован в английской лиге»

Клубы АПЛ в минувший трансферный период потратили на усиления рекордные £1,165 млрд. Эта сумма превышает средства, которые были потрачены во всех остальных ведущих европейских лигах, вместе взятых. Корреспондент «Известий» пообщался с бывшим членом совета директоров английского футбольного клуба «Борнмут» Алексеем Панферовым, который объяснил, как стали возможны такие траты, сравнил РФПЛ и Чемпионшип, а также предположил, кто из россиян мог бы уехать в АПЛ.



— Почему клубы АПЛ так много тратят на трансферном рынке?



— Всё началось с новых контрактов на видеотрансляции матчей. Деньги идут от правильного маркетинга. В прошлом году лигой было подписано рекордное соглашение, в связи с чем клубы стали получать гораздо больше денег. Теперь команды еще сильнее будут бороться за попадание в премьер-лигу, потому что разница с Чемпионшипом стала просто космической. Приведу очень условный пример: клуб, занимающий место даже внизу таблицы АПЛ, получит около £85 млн за телетрансляции, и в то же время в Чемпионшипе тот же клуб получит примерно £9 млн. То есть, условно, если клуб вылетает из элиты, то теряет £70 млн. При таких условиях у клубов АПЛ уменьшаются риски ошибиться с трансфером, и они начинают тратить деньги более спокойно.



— В Англию постепенно стекаются все главные звезды мирового футбола. При этом совершать огромные покупки способны не только топ-клубы. Может ли это со временем сделать из АПЛ самую главную и статусную лигу, которая заменит Лигу чемпионов?



— Конечно, нет. АПЛ — это локальная лига. Это не турнир, который сможет объединить в себе разные культуры. Английский футбол всегда будет иметь свой уникальный стиль, так же как и итальянский, немецкий, испанский и так далее. Просто нужно понимать, что в мире есть всего две лиги, где глубина проникновения конкурентных команд колоссальна — на три-четыре лиги вниз — это Германия и Англия. Если взять Лигу-1 (третий по значимости дивизион чемпионата Англии. — «Известия»), Чемпионшип и АПЛ, там везде будут играть хорошие команды, и разница между ними не очень велика. Это прекрасно демонстрирует Кубок Англии и то, какая там идет борьба. Любой может обыграть любого. У нас в России, когда какой-нибудь клуб ФНЛ доходит до 1/8 финала — уже счастье, а в Англии — это норма. Соответственно, конкуренция в лигах очень высока, а распределение денег между клубами из общего бюджета — достаточно равномерно. А в той же Испании «Реал» и «Барселона» получают в разы больше тех, кто находится внизу турнирной таблицы. И, соответственно, тратить огромные суммы могут только они. Поэтому такая история, как с «Лестером», там весьма маловероятна.



— Один из лучших защитников РФПЛ Рагнар Сигурдссон перешел из «Краснодара» в «Фулхэм», который выступает в Чемпионшипе. Вас не удивляет этот трансфер?



— Меня это вообще не удивляет. Я считаю Чемпионшип шестой лигой мира, намного выше РФПЛ и по качеству игры, и по возможностям. Топовые матчи этой лиги показывают по центральным каналам во многих странах. При всем уважении к «Краснодару», «Фулхэм» — это пока более громкое имя.



— Все-таки «Краснодар» — одна из самых развивающихся команд России с академией и новым стадионом...



— Мне очень нравится «Краснодар». И мне кажется, что в России только у этой команды наравне с ЦСКА хорошо выстроена работа менеджмента. Но если вы побываете в Англии на футболе, то потом какое-то время просто не сможете ходить на матчи в России. Даже Чемпионшип — это совершенно другой уровень. Сигурдссон — скандинав, и для них силовой британский футбол очень подходит.



— Как думаете, уйдя в «Фулхэм» Рагнар пошел на понижение зарплаты?



— Я не уверен, что в Англии он будет получать меньше, чем в «Краснодаре», но это вполне возможно.



— РФПЛ станет привлекательнее, когда в ней появятся больше современных стадионов?



— Считаю это одним из ключевых условий. Конечно, еще нужно в футбол уметь хорошо играть. Но если смотреть футбол в условных «Лужниках» или на стадионах в Оренбурге и Перми с их искусственными газонами — это ужас какой-то. Десятого числа я впервые иду на новый стадион ЦСКА с семьей и друзьями, я купил абонемент, и мне не страшно туда идти. И таких, как я, очень много. Значит, народ пойдет на стадион. Поэтому строительство всей инфраструктуры — это очень важный шаг.



— Несмотря на обилие новых арен, останутся и команды со всё теми же старыми стадионами...



— Без этого не обойтись нигде, даже в Англии. Главное, чтобы у большинства была современно развитая инфраструктура. Может быть, со временем РФПЛ как-то подтянет требования, когда большинство клубов будут предоставлять хороший продукт, как это уже сейчас происходит в нашем хоккее. Там же это тоже постепенно происходило, и народ пошел. Вообще КХЛ — отличный пример для РФПЛ, как нужно создавать картинку и общее восприятие, чтобы люди ходили на стадионы.



— Может быть, есть смысл искусственно вводить в РФПЛ те клубы, которые после чемпионата мира получат новые стадионы?



— Думаю, не стоит менять правила игры и так делать. Если в клуб стабильно вкладываются деньги и создается серьезная инфраструктура, то он и так дойдет до верхов. У нас все-таки не такая конкуренция в лигах, чтобы еще кому-то помогать. Спортивный принцип не должен быть нарушен. Футбол — это не хоккей, и мы не в Америке.



— Верили в успех «Лестера» по ходу прошлого сезона?



— Важно учесть, что «Лестер» — команда с очень хорошим финансированием. Конечно, они не могут меряться бюджетами с топами АПЛ, но скрупулезная работа руководства клуба привела к таким результатам. Это история чем-то похожа на успех сборной Дании на чемпионате Европы 1992 года. От них никто этого не ждал, их выдернули из отпуска. Они были серой лошадкой, и на них никто не настраивался, как на лидеров. Где-то им просто везло, и деньги тут ни при чем. Но стабильность финансирования очень важна.



— Каким вы видите дальнейший путь развития РФПЛ?



— Футбольная лига — отражение экономической ситуации в стране. В нашем случае — точно. Но важно понимать, что у нас молодая страна и молодая экономика, история которой начинается с 1993 года. Посмотрите на историю футбола в ведущих странах мира и на нашу. Я считаю, что наш рыночный футбол начался в 2002 году, когда, помимо «Спартака», и у ряда других клубов появилось стабильное финансирование и качественный менеджмент. Значит, нашей конкурентной лиге не более 14 лет. Это очень короткая пока история. Лично мне кажется, что здравый смысл может возобладать, и все-таки мы вернемся к созданию объединенного чемпионата стран бывшего СССР. Тогда конкуренция серьезно увеличится, и всем станет интересно следить за таким соревнованием. А к вопросу о лимите, то его нужно точно убирать. Иначе российским игрокам просто не нужно будет трудиться. Спорт — это дикие боли, ломки, травмы, а если у тебя есть отметка в паспорте и тебе гарантирована хорошая зарплата, то зачем молодому парню жертвовать собой. Сейчас все говорят только о чемпионате мира 2018 года. Я буду очень болеть за нашу сборную, но не верю в ее успешное выступление. После мундиаля будет важно успокоиться и продумать долгосрочную стратегию развития нашего футбола.



— Год назад вы заявляли, что российские футболисты не нужны английским клубам. Ситуация не изменилась?



— Пока, к сожалению, не нужны. Они нужны России, потому что им в том числе доплачивают за наличие паспорта, а в Англии этот паспорт, наоборот, мешает. Плюс к этому есть не самые удачные примеры вхождения в лигу российских футболистов. Просто нет примера, кто из российских футболистов превратился в АПЛ в настоящую мировую звезду уровня, скажем, Карпина или Мостового в Испании. Российскому футболисту очень тяжело адаптироваться в Англии. И неудачное выступление на Евро-2016 тоже сказывается. На мой взгляд, единственный кандидат — это Акинфеев. Но он вратарь, а это прежде всего психология, и не понятно, как на него может повлиять переезд. Да и зарплаты в АПЛ не такие высокие, как многие думают.

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