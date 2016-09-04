Бараку Обаме в аэропорту Ханчжоу не подали трап к самолету

Президенту США пришлось воспользоваться запасным выходом, чтобы покинуть самолет
К самолету американского лидера, прибывшего в Китай на саммит G20, не подали трап. Президент США Барак Обама по прилете в китайский город Ханчжоу вынужденно покинул воздушный лайнер Air Force One по запасной лестнице, расположенной в хвосте самолета.
Китайская сторона, организовавшая саммит G20, «забыла» не только о трапе, но и о красной ковровой дорожке.
Когда Обама покинул самолет, сотрудники китайского протокола запретили американским журналистам из президентского пула приближаться к Обаме и делать снимки.
В итоге разгорелся скандал между помощницей Барака Обамы и принимающей стороной. На доводы американцев о необходимости протокольной съемки китайцы ответили следующее: «Это наша страна. И наш аэропорт».
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