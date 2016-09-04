Путин: лидеры стран БРИКС настроены на расширение сотрудничества

Доля стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) составляет около 15% в капитале Международного валютного фонда (МВФ), сообщил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи членов объединения на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.



«Государства БРИКС уже добились увеличения до 14,89% своей общей доли в капитале фонда, вплотную приблизились к блокирующему порогу в 15%, и, безусловно, нужно двигаться дальше, продвигая реформу МВФ», — приводит «РИА Новости» заявление российского лидера.

Владимир Путин отметил необходимость усиления позиций стран БРИКС на мировой финансовой арене. Кроме того, президент поздравил Китай с включением национальной валюты страны в корзину специальных прав заимствования МВФ с 1 октября 2016 года.

Вместе с тем глава государства считает, что пул условных валютных резервов и Новый банк развития, созданные БРИКС, должны быть выведены на полноформатный режим работы. Владимир Путин заявил о необходимости определения стратегии банка, в которой должно быть включено кредитование в национальных валютах, а также перехода к финансированию конкретных проектов.

При этом президент РФ пояснил, что лидеры стран БРИКС настроены на расширение контактов в различных сферах, и напомнил, что на основе принятой на саммите БРИКС в Уфе стратегии вскоре будут запущены крупные совместные проекты, прежде всего в области промышленности, технологии, энергетике и агроиндустрии.

— Мы настроены на расширение контактов и в других сферах — в науке, образовании, культуре, в вопросах социальной политики, здравоохранения и спорта, — заключил Владимир Путин.