Экс-глава ОМОНа Таджикистана стал новым главарем ИГИЛ

Бывший командир ОМОНа Таджикистана Гулмурод Халимов, примкнувший к боевикам в апреле 2015 года, стал новым главарем группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Имя Халимова, известного под прозвищем аль-Таджики, озвучило иранское государственное информационное агентство IRNA. Источник, сообщивший агентству данную информацию, не раскрывается. «Об этом (избрании Халимова. — Ред.) не было объявлено официально, поскольку ИГ опасается, что он станет целью авиаударов», — уточняется в сообщении.

США включили Халимова в санкционные списки около года назад, а в Таджикистане Халимов обвинен в государственной измене и объявлен в розыск.

«Известия» ранее писали, что в конце августа в Сирии был уничтожен один из главарей террористической группировки Абу Мохаммедаль-Аднани.