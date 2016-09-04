Экс-глава ОМОНа Таджикистана стал новым главарем ИГИЛ

Иранское информационное агентство IRNA назвало таджика Гулмурода Халимова новым военным главарем террористов
Бывший командир ОМОНа Таджикистана Гулмурод Халимов, примкнувший к боевикам в апреле 2015 года, стал новым главарем группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Имя Халимова, известного под прозвищем аль-Таджики, озвучило иранское государственное информационное агентство IRNA. Источник, сообщивший агентству данную информацию, не раскрывается. «Об этом (избрании Халимова. — Ред.) не было объявлено официально, поскольку ИГ опасается, что он станет целью авиаударов», — уточняется в сообщении.
США включили Халимова в санкционные списки около года назад, а в Таджикистане Халимов обвинен в государственной измене и объявлен в розыск.
«Известия» ранее писали, что в конце августа в Сирии был уничтожен один из главарей террористической группировки Абу Мохаммедаль-Аднани.
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