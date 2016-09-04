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Барак Обама прокомментировал инцидент с трапом в аэропорту Ханчжоу

Американский президент призвал не переоценивать значение этой ситуации

Президент США Барак Обама призвал не переоценивать значение инцидента в аэропорту китайского Ханчжоу. Сейчас в городе проходит саммит «группы двадцати».

Ранее «Известия» сообщили, что китайская сторона не подала трап с красной ковровой дорожкой к самолету американского лидера. В итоге Барак Обама был вынужден покинуть самолет по запасной лестнице, расположенной в хвосте воздушного судна.

После этого между помощником американского президента и китайским чиновником произошел конфликт. Китайская сторона не допустила к президенту США американских журналистов.

— Важно, что пресса может иметь доступ к нашей работе и имеет возможность задавать вопросы. Мы не отказываемся от наших идеалов и ценностей в подобных поездках, — приводит Fox News заявление Барака Обамы.

Кроме того, американский лидер добавил, что он бы не стал переоценивать значение этого эпизода.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Барак Обама прокомментировал инцидент с трапом в аэропорту Ханчжоу

Американский президент призвал не переоценивать значение этой ситуации

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