С клавишами у изголовья: Фредди Меркьюри — 70

5 сентября 1946 года, ровно 70 лет назад, в английской колонии в Каменном городе на острове Занзибар родился мальчик, которому дали имя Фаррух Булсара. Позднее, когда родители отправили его в англоязычную школу в Индии, одноклассники ради удобства начали звать его Фредди, а в 1972-м, уже переехав в Лондон, он сменил родительскую фамилию Булсара на псевдоним Меркьюри — так на музыкальном олимпе взошла звезда Фредди Меркьюри, основателя группы Queen, который даже спустя почти три десятилетия после смерти продолжает возглавлять рейтинги величайших вокалистов.

Именно в Индии, в школе Святого Петра 12-летний Фредди создал вместе с друзьями свою первую группу The Hectics. Вместе они выступали с концертами на школьных вечерах. Заниматься музыкой Фредди начал с подачи директора школы — обратив внимание на способности мальчика, тот предложил родителям организовать для него курсы игры на фортепиано за небольшую плату. Однако, даже придя к славе, Фредди так никогда и не поверил в свои способности как пианиста и каждый раз волновался, когда на сцене ему приходилось садиться за инструмент для исполнения легендарной «Богемской рапсодии».

Фото: Flickr/Nico7martin

В 16 лет, окончив школу, Фредди оставил группу и вернулся к родителям на Занзибар. Однако к тому времени на острове вспыхнули политические волнения — спасаясь от беспорядков, в 1964 году семья спешно переехала в Англию. С собой у Фредди, его родителей и сестры Кашмины было только два чемодана одежды на всех, однако именно Великобритании суждено было стать для них вторым домом. Там же, уже став знаменитым, певец официально сменил имя на Фредерика Меркьюри. По воспоминаниям знакомых, музыкант не любил, когда к нему обращались по имени, данному при рождении. Тем не менее он сохранял связь с традициями своей родины — перед смертью в 1991 году он завещал похоронить себя в соответствии с зороастрийскими верованиями, в которых был воспитан он сам и его родители.

Несмотря на давнее увлечение музыкой, переехав в Великобританию, 18-летний Фредди решил связать свою будущую карьеру с живописью. Сначала он учился на художника в политехнической школе, а позднее — в художественном колледже Иллинг в Лондоне, куда он поступил на отделение графической иллюстрации. Поскольку у семьи были проблемы с деньгами, всё это время Фредди приходилось подрабатывать: в годы учебы он успел поработать в отделе снабжения в аэропорту Хитроу и грузчиком на портовом складе Фэлтема.



Фото: Flickr/RV1864

​​​​​​​



В 1969 году Меркьюри окончил Иллинг с дипломом дизайнера графики — позднее эти знания пригодились ему, когда Фредди собственноручно разработал эмблему группы Queen. Считается, что за прообраз был взят герб Великобритании, в который Фредди вплел зодиакальные символы участников группы.



Еще во время учебы и сразу после ее окончания Фредди успел сменить две группы — сначала он выступал в составе ливерпульской Ibix, позднее переименованной в Wreckage, а затем — в лондонской Sour Milk Sea, которая распалась в результате конфликта. В 1970 году Фредди занял место вокалиста в группе The Smile, которую сам предложил переименовать в Queen, а в 1972 году, именно во время записи дебютного альбома группы, он сменил и собственную фамилию — с Булсара на Меркьюри.

Фредди Меркьюри был автором большинства наиболее известных песен группы. В том числе его перу принадлежат Killer Queen и самая знаменитая песня коллектива «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), которой на момент создания пророчили провал: песню сочли слишком длинной для исполнения на коммерческих радиостанциях. Однако в результате трек продержался в топе британского хит-парада девять недель.

Фото: Wikipedia

Необычайная работоспособность певца стала одной из его визитных карточек — известно, что от своих помощников Фредди требовал всегда ходить с блокнотом на случай, если его посетит неожиданное вдохновение, а в изголовье постели певца на тот же случай стояло фортепиано, развернутое к нему клавишами. По легенде, песня Crazy Little Thing Called Love была записана певцом в ванной, а аранжирована и записана в студии всего за полчаса. Песня вошла в альбом The Game (1980), который сам Фредди называл лучшим альбомом группы. Самой удачной своей песней исполнитель считал Somebody to Love.

Фото: Flickr/Carl Lender

​​​​​​​



C 1983 года Фредди начал активно заниматься развитием сольной карьеры, однако не забывал и про Queen: в 1985 году на лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся концерт группы, в котором приняли участие Пол Маккартни, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Стинг и U2. Тогда же певец увлекся оперой, услышав в театре выступление Монтсеррат Кабалье. Примадонна оценила вокальные способности рок-звезды — диапазон голоса Меркьюри составлял четыре октавы, — и Меркьюри вместе с Монтсеррат Кабалье трижды выступили вместе, а в 1987-м приступили к записи совместного альбома.

Однако с 1986 года, когда и сам Меркьюри, и его группа были на пике славы, в прессе стали появляться сообщения о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом. Официально певец и его агент сообщили об этом лишь 23 ноября 1991 года — за день до смерти музыканта. Фредди Меркьюри скончался в своем доме в Лондоне — после того как об этом стало известно, тысячи людей пришли туда, чтобы положить на дорожки букеты цветов, открытки, письма и фотографии.

Фото: Flickr/Liliana Fuchs

Однако восхождение Меркьюри к славе не закончилось с его смертью. «Богемская рапсодия», которой так настойчиво прочили провал, была признана «Лучшей песней тысячелетия». We are the champions и We will rock you вошли в число самых популярных в мире. Сам исполнитель стал неофициальным символом рок-музыки 1980-х. Кроме того, Меркьюри занимает 18-е место в списке «100 вокалистов всех времен» по версии журнала The Rolling Stone (2008). В швейцарском Монтре ему установлен памятник, точную копию которого можно увидеть на крыше театра, расположенного на Оксфорд-стрит в Лондоне.