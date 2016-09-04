В Великобритании сотни детей-беженцев пропали без вести

За пять лет 360 прибывших в страну детей пропали из поля зрения социальных работников
Более 350 детей-беженцев, прибывших в Великобританию без сопровождения взрослых, пропали. Власти не знают о судьбе и местонахождении 360 детей, хотя социальные работники должны следить за их благополучием.
За минувшие пять лет в Великобританию прибыли почти 10 тыс. детей. Их определяют в приемные семьи или детские дома, пишет Independent со ссылкой на данные МВД страны.
В Великобритании 200 из 360 пропавших детей не выходят на связь с социальными работниками уже более двух лет.
Десять тысяч таких детей числятся пропавшими на территории Европы, такие данные приводит Европол. «Известия» ранее писали, что Йемен может стать крупнейшим «поставщиком» беженцев в мире.
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