В Великобритании сотни детей-беженцев пропали без вести

Более 350 детей-беженцев, прибывших в Великобританию без сопровождения взрослых, пропали. Власти не знают о судьбе и местонахождении 360 детей, хотя социальные работники должны следить за их благополучием.

За минувшие пять лет в Великобританию прибыли почти 10 тыс. детей. Их определяют в приемные семьи или детские дома, пишет Independent со ссылкой на данные МВД страны.

В Великобритании 200 из 360 пропавших детей не выходят на связь с социальными работниками уже более двух лет.

Десять тысяч таких детей числятся пропавшими на территории Европы, такие данные приводит Европол. «Известия» ранее писали, что Йемен может стать крупнейшим «поставщиком» беженцев в мире.