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Росберг завоевал первенство Гран-при Италии

Россиянин Даниил Квят сошел с трассы на 38-м круге

Немецкий гонщик Нико Росберг из команды Mercedes финишировал первым в 14-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Италии. Соревнование прошло на автодроме в Монце.

Как передает «РИА Новости», второе место в гонке занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить гонку. Пилот сошел с трассы на 38-м круге. Кроме того, россиянин получил пятисекундный штраф за то, что превысил скорость на пит-лейне.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Росберг завоевал первенство Гран-при Италии

Россиянин Даниил Квят сошел с трассы на 38-м круге

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Сергей Лисин

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