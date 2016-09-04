Минздрав доставил 16 тыс. вакцин в зоны подтопления в Приморье

В регион направлен мобильный госпиталь ФМБА России, специалисты которого помогут местным врачам в проведении вакцинации населения
По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой спецборт ФМБА России доставил в Приморский край вакцины, необходимые для профилактики заболеваний в зоне подтопления.
«Всего доставлено 5 тыс. доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз для детей, 1 тыс. доз противодизентерийной вакцины, 500 доз вакцины против брюшного тифа», — говорится в сообщении Минздрава.
В Приморье отправлен мобильный госпиталь ФМБА России, специалисты которого окажут содействие местным врачам в проведении вакцинации населения. Это даст возможность не мобилизовывать региональных специалистов, сохранив их на рабочих местах для оказания плановой помощи жителям Приморского края.
В Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков, в зоне подтопления остается 13 муниципальных районов, продолжается эвакуация людей.
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