Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минздрав доставил 16 тыс. вакцин в зоны подтопления в Приморье

В регион направлен мобильный госпиталь ФМБА России, специалисты которого помогут местным врачам в проведении вакцинации населения

По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой спецборт ФМБА России доставил в Приморский край вакцины, необходимые для профилактики заболеваний в зоне подтопления.

«Всего доставлено 5 тыс. доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз для детей, 1 тыс. доз противодизентерийной вакцины, 500 доз вакцины против брюшного тифа», — говорится в сообщении Минздрава.

В Приморье отправлен мобильный госпиталь ФМБА России, специалисты которого окажут содействие местным врачам в проведении вакцинации населения. Это даст возможность не мобилизовывать региональных специалистов, сохранив их на рабочих местах для оказания плановой помощи жителям Приморского края.

В Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков, в зоне подтопления остается 13 муниципальных районов, продолжается эвакуация людей.

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Минздрав доставил 16 тыс. вакцин в зоны подтопления в Приморье

В регион направлен мобильный госпиталь ФМБА России, специалисты которого помогут местным врачам в проведении вакцинации населения

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке