Минздрав проводит вакцинацию населения в Приморье

Спецборт Федерального медико-биологического агентства РФ доставил в Приморский край дополнительные вакцины, необходимые для профилактики заболеваний в зоне подтопления.



Соответствующее поручение было отдано министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В регион всего было доставлено 5 тыс. доз вакцины против гепатита А для взрослых , 9,7 тыс. доз для детей, а также тысяча доз противодизентерийный вакцины и 500 доз вакцины против брюшного тифа.

Кроме того, в район бедствия был направлен мобильный госпиталь ФМБА РФ, специалисты которого будут участвовать в вакцинации населения.

Сейчас в подтопленных районах продолжается плановая эвакуация местных жителей. Их состояние здоровья не вызывает опасения.