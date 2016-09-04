Минздрав проводит вакцинацию населения в Приморье

В район бедствия был также направлен мобильный госпиталь
Спецборт Федерального медико-биологического агентства РФ доставил в Приморский край дополнительные вакцины, необходимые для профилактики заболеваний в зоне подтопления.
Соответствующее поручение было отдано министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
В регион всего было доставлено 5 тыс. доз вакцины против гепатита А для взрослых , 9,7 тыс. доз для детей, а также тысяча доз противодизентерийный вакцины и 500 доз вакцины против брюшного тифа.
Кроме того, в район бедствия был направлен мобильный госпиталь ФМБА РФ, специалисты которого будут участвовать в вакцинации населения.
Сейчас в подтопленных районах продолжается плановая эвакуация местных жителей. Их состояние здоровья не вызывает опасения.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.