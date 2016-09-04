В Санкт-Петербурге открыт памятник Сергею Довлатову

В Санкт-Петербурге сегодня прошла церемония открытия памятника писателю и журналисту Сергею Довлатову, которому 3 сентября исполнилось бы 75 лет, сообщил инициатор установки монумента советник губернатора города Сергей Боярский.



По его словам, памятник был установлен на тротуаре у фасада дома 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель. На церемонии присутствовали вдова и дочь Сергея Довлатова.

— Я очень рад, что приехали его вдова и дочь. На время церемонии даже расступились тучи, и выглянуло солнце. Получилось очень знаковое для Петербурга и очень доброе событие, — приводит ТАСС сообщение Сергея Боярского.

Советник отметил, что согласовать установку монумента удалось в последний момент. Сергей Боярский опасался, что памятник не получится возвести к юбилею писателя. При этом не все процедуры были юридически оформлены, поэтому пока памятник открыт без фундамента и некоторых элементов.

В Питере открыли памятник Довлатову.Вот бы так без оградок и оставили, было б так живо, открыто, соответствовало ему pic.twitter.com/CSDzCbcOr9 — Рамиль Киселёв (@KiselyovR) 4 сентября 2016 г.

Автором скульптуры является архитектор Вячеслав Бухаев, а средства на памятник выделил предприниматель Дмитрий Никитин.



Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, а в 1944 году вместе с семьей переехал в Ленинград. В 1978-м писатель был вынужден переехать в США. Сергей Довлатов скончался в Нью-Йорке 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности. Наиболее известными книгами писателя являются «Чемодан», «Зона: Записки надзирателя», «Соло на ундервуде», «Заповедник».