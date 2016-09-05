В городах-миллионниках установят видеокамеры на выборах

Правительство по просьбе ЦИК изыскало возможности для организации видеонаблюдения в тринадцати городах-миллионниках. На эти цели будет выделено порядка 200 млн рублей. Кроме того, в России видеокамерами будут оснащены избирательные участки 15 регионов, а это значит, что в совокупности примерно 30% участковых комиссий по всей стране будут применять в день выборов записывающие устройства. Об этом «Известиям» рассказал член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что Центризбирком сделал всё возможное, чтобы реализовать проект по организации видеонаблюдения на выборах.

— В короткий срок мы напрягли все свои возможности и обосновали небольшую сумму, не превышающую 200 млн, чтобы решить эту проблему, — пояснила Элла Памфилова.

Эксперты отмечают, что этого количества камер достаточно, чтобы говорить о легитимной и честной выборной кампании, поясняя, что, кроме видеонаблюдения, есть и другие инструменты контроля, которые будут использованы в день голосования 18 сентября. В частности, после дополнения законодательства институт наблюдения за выборами претерпел существенные изменения — стало много наблюдателей от партий и кандидатов, а также международных миссий.

По словам Антона Лопатина, за счет государства видеонаблюдение будет осуществлено на всех участках в Уфе, Казани, Красноярске, Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и Перми. «Ростелеком» уже проводит технические работы. Монтаж планируют закончить до 17 сентября, на некоторых участках — раньше.

В 2016 году Центризбирком было рекомендовано избирательным комиссиям субъектов Федерации организовать видеонаблюдение за счет средств из региональных бюджетов. Финансовые средства на эти цели нашли только в 15 регионах, сообщил член ЦИК.

Видеонаблюдение будет также организовано в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом неоднократно заявляли руководители субъектов.

Изучив вопрос совместно с «Ростелекомом», Центризбирком обратился в правительство, где поддержали идею по организации видеонаблюдения в городах-миллионниках. И соответственно выделили на эти цели деньги. Общая сумма, которую выделит правительство, составит порядка 200 млн рублей.

— Это максимально возможная сумма. По примерным подсчетам, «Ростелеком» планировал затратить от 120 до 150 млн рублей, однако мы решили, что так как вопрос не был изучен детально, зарезервировать несколько большую сумму на случай неучтенных работ, — рассказал Лопатин.

Также в ЦИК пояснили, что основную графу расходов составляет не само оборудование, а именно связь. Ее стоимость превышает цену техники — то есть 2/3 от общей суммы идет на обработку и хранение информации.

— Города-миллионники более продвинутые, нежели отдаленные от центров места. Стоимость услуг связи там не так высока, оснастить их — наилучшее решение, — уверены в Центризбиркоме.

Храниться такие записи будут от трех месяцев до года — по решению регионов.

Интерес к видеонаблюдению высказали представители практически всех партий. Кандидаты в депутаты считают видеозапись эффективным инструментом контроля на выборах.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что недоверие к выборам чаще всего формируется в крупных городах, так как городской избиратель отличается повышенной критичностью и наличием сомнений.

— Наверное, самое низкое доверие наблюдается в крупных городах, а самое высокое — в малых населенных пунктах, где все всех знают. Я думаю, что порядка четверти избирателей имеют определенные сомнения. Нужно, чтобы сомнения уходили в прошлое по мере совершенствования нашей политической системы. Ничего более эффективного, чем камеры, наверное, нет. Это одна из составляющих процесса повышения легитимности, — рассказал он.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также отметил, что камеры на избирательных участках «дисциплинируют и снижают риски».

