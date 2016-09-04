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В Кремле назвали информацию об отставке Пучкова слухами и спекуляциями

Днем в воскресенье ряд СМИ сообщил о том, что главу МЧС Владимира Пучкова ожидает скорая отставка

Информацию о скорой отставке главы МЧС Владимира Пучкова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отставке Пучкова, назвал эти сведения слухами и спекуляциями.

«Слухи и спекуляции», — ответил на вопрос РБК Дмитрий Песков.

Днем в воскресенье ряд СМИ сообщил о том, что главу МЧС Владимира Пучкова ожидает скорая отставка из-за нарушений в работе вверенного ему ведомства.

«Известия» писали, что в воскресенье глава МЧС РФ Владимир Пучков и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский с вертолета осмотрели наиболее пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы региона.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

В Кремле назвали информацию об отставке Пучкова слухами и спекуляциями

Днем в воскресенье ряд СМИ сообщил о том, что главу МЧС Владимира Пучкова ожидает скорая отставка

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