В Кремле назвали информацию об отставке Пучкова слухами и спекуляциями

Информацию о скорой отставке главы МЧС Владимира Пучкова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отставке Пучкова, назвал эти сведения слухами и спекуляциями.



«Слухи и спекуляции», — ответил на вопрос РБК Дмитрий Песков.



Днем в воскресенье ряд СМИ сообщил о том, что главу МЧС Владимира Пучкова ожидает скорая отставка из-за нарушений в работе вверенного ему ведомства.

«Известия» писали, что в воскресенье глава МЧС РФ Владимир Пучков и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский с вертолета осмотрели наиболее пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы региона.

