Россия заинтересована в восстановлении отношений с Великобританией

На встрече с премьером Великобритании Терезой Мэй в китайском Ханчжоу президент Владимир Путин дал понять, что Россия заинтересована в восстановлении двусторонних отношений во всех областях.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи президента России и премьера Великобритании.



«Путин послал весьма понятный и однозначный сигнал — мы заинтересованы в восстановлении наших отношений, мы заинтересованы в возобновлении разговора во всех областях, включая самые чувствительные, и готовы идти так далеко в этом и так продвинуться вперед, насколько будет готова британская сторона», — сказал Песков. Со своей стороны Тереза Мэй подтвердила готовность работать с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-секретарь президента отметил, что разговор политиков носил конструктивный характер.

«Но в целом пока можно констатировать, что в Великобритании еще не сформировалась однозначная политическая воля на безальтернативность возобновления диалога в самых различных областях с нашей страной, хотя весь разговор носил добрый, конструктивный и открытый характер», — сказал Песков.