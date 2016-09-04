Путин и принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в сфере нефти

Президент России Владимир Путин обсудил на полях саммита G20 с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом вопросы сотрудничества в нефтяной сфере и сирийский кризис, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Безусловно, сотрудничество в области нефти также упоминалось, но акцентировалось скорее на областях связанных с финансами, высокими технологиями, включая ВТО. Это общий настрой, который демонстрировал представитель монархии, и который в целом был поддержан российской стороной, — приводит «РИА Новости» сообщение Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря встреча была позитивной. Обе стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических, инвестиционных и политических отношений между странами. «Была выражена готовность со стороны Эр-Рияда более конкретно подходить к проектам совместного сотрудничества, интенсифицировать этот процесс. В целом, настрой чрезвычайно конструктивный», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Кроме того, Владимир Путин и Мухаммад ибн Салман обсудили урегулирование в Сирии, хотя пресс-секретарь президента РФ отметил разницу в подходах обеих сторон к этому вопросу.

— Состоялся обмен мнениями по сирийским делам, есть определенные нюансы в подходах двух сторон. Но вместе с тем, скажем так, воля на интенсификацию диалога во всех областях, наверное, эти разницы в подходах, способна нивелировать, — поделился Дмитрий Песков.

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