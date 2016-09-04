На саммите G20 Путин несколько раз пообщался «на ногах» с Обамой

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Барак Обама несколько раз провели краткие беседы «на ногах» во время мероприятий саммита G20 в Ханчжоу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«С Обамой они действительно несколько раз «на ногах» кратко переговорили, но не субстантивно, а в том плане, что условились отдельно пообщаться, используя соответственно завтрашний день. Встреча будет согласовываться, пока каких-то форматов еще не согласовано. Согласован сам факт общения. Как это будет, в каком режиме, сказать пока не готов», — приводит «РИА Новости» слова Дмитрия Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что лидеры двух стран договорились о встрече на площадке форума G20 5 сентября. При этом источник в российской делегации сообщил, что с предложением провести встречу выступил американский лидер.