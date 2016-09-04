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ЦСКА разгромил «Торпедо» в товарищеском матче на своей новой арене

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Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу московского клуба

Футболисты московского клуба ЦСКА разгромили команду «Торпедо» на товарищеском матче, который прошел на «Арене ЦСКА». Поединок завершился со счетом 3:0.

Голы забили Астемир Гордюшенко (43-я минута), Александр Головин (64-я минута) и Сергей Игнашевич (79-я минута), реализовавший пенальти.

Этот матч стал первым для ЦСКА, который прошел на новом стадионе клуба. Арена была введена в эксплуатацию 17 августа. Площадь комплекса составляет более 170 тыс. кв. м. Первый официальный матч на «Арене ЦСКА» красно-синие должны провести 10 сентября в рамках 6-го тура РФПЛ с «Тереком».

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

ЦСКА разгромил «Торпедо» в товарищеском матче на своей новой арене

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу московского клуба

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Сергей Лисин

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