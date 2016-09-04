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Турция обсуждала с Россией снятие ограничений на сельхозпродукцию

Работа в плане дальнейшей нормализации отношений России и Турции будет продолжена

В ходе встречи на полях саммита «группы двадцати» в китайском Ханчжоу власти Турции поднимали вопрос о скорейшем снятии ограничений на сельхозпродукцию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Работа в этом направлении будет продолжена, добавил Песков.

«Турецкими коллегами ставились вопросы о скорейшем снятии ограничений на продукцию сельского хозяйства. Работа в этом плане будет продолжена», — цитирует «РИА Новости» заявление Дмитрия Пескова.

«В целом весьма позитивные состоялись переговоры, которые подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую нормализацию отношений», — отметил пресс-секретарь Кремля.

«Известия» ранее писали, что в Ханчжоу президент России Владимир Путин провел ряд переговоров и встреч с лидерами государств.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Турция обсуждала с Россией снятие ограничений на сельхозпродукцию

Работа в плане дальнейшей нормализации отношений России и Турции будет продолжена

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