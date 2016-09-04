Минобороны РФ надеется на конструктивный диалог с НАТО в сентябре

Москва готова к выстраиванию конструктивного диалога с НАТО на заседании совета двух сторон и по итогам консультаций хотела бы достичь понимания того, какие нужно принять меры для недопущения гонки вооружений, сообщил замглавы Минобороны РФ Анатолий Антонов.



«Особенно важно, что, несмотря на существующие противоречия, мы выразили готовность к конструктивному диалогу по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявил замминистра в интервью «Независимой газете».

Он пояснил, что Россия предложила странам, входящим в организацию Североатлантического договора, продолжить в сентябре переговоры по военно-политической обстановке в Европе с учетом решений Варшавского саммита альянса. При этом Анатолий Антонов подчеркнул, что целью этих консультаций Москва считает достижение общего понимания того, какие меры необходимы для недопущения гонки вооружений.



«Результатом таких консультаций мы видим выход на общее понимание того, что необходимо сделать для недопущения дальнейшей конфронтации и развертывания гонки вооружений в Европе», — отметил замминистра.

При этом Москва заинтересована в проведении неполитизированного обзора военных программ, ранее действовавших в формате Совета РФ—НАТО, и не исключает их возобновления.

«Российская сторона заинтересована организовать неполитизированный обзор ранее действовавших в формате Совета Россия—НАТО военных программ на предмет возобновления их реализации, а также обменяться информацией и оценками современных террористических угроз в Европе, в частности, для противодействия «Исламскому государству» (террористическая организация запрещена в РФ. — Ред.)», — подчеркнул Анатолий Антонов.

По его мнению, отказ Финляндии от проведения консультаций по проблемам безопасности свидетельствует о неготовности руководства страны к серьезному разговору. Замминистра напомнил, что Швеция еще не направила официальный ответ на предложение Москвы по обсуждению региональной безопасности. Ответа также не поступило от Латвии, Эстонии, Литвы и Польши.



Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на прошлом заседании СРН, которое прошло в Брюсселе, Россия не услышала ничего принципиально нового. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание носило открытый, честный и полезный характер, но договориться сторонам не удалось. Он также отметил, что заседания СРН будут продолжаться.